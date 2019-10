Bürgermonitor : Schürkesfeld: Anwohner klagen gegen Bau

Pflanzencenter baut im „Außenbereich“ neue Werkshalle, Büroräume und ein Haus mit zwei Wohnungen. Anwohner haben Klage eingereicht. Bauherr kann Kritik am Bauvorhaben nicht verstehen.

„Die Stadt hat im Sommer 2017 die Baugenehmigung erteilt“, bestätigt der Technische Beigeordnete, Michael Assenmacher. Sowohl der Rhein-Kreis Neuss als auch der Landschaftsverband seien beteiligt gewesen und hätten dem Vorhaben zugestimmt. Die Rechtslage „privilegiert“ nämlich unter anderem Landwirte und Gartenbaubetriebe. Diese dürfen im Außenbereich, also außerhalb von im Flächennutzungsplan festgelegten Bereichen, Gebäude errichten. Die entsprechenden Einrichtungen gehören nach dem Willen des Gesetzgebers aufgrund ihrer Zweckbestimmung oder wegen ihrer Auswirkungen auf die Umgebung grundsätzlich in den Außenbereich.

Allerdings müsse eine ausreichende Erschließung gesichert sein und dürfen öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Wie der Naturschutz und die Landschaftspflege, der Denkmalschutz oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert. Auch das Orts- und Landschaftsbild dürfe nicht verunstaltet werden, so das Baugesetzbuch in § 35 (3). Offensichtlich wurden diese Belange bei der Abwägung der Interessen in Schürkesfeld nicht tangiert. Die herrschende Rechtsmeinung gehe davon aus, dass die Genehmigungsbehörde, also die Stadt, zur Genehmigung verpflichtet sei, wenn das Vorhaben öffentliche Belange nicht beeinträchtige.