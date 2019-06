Bauprojekt als 3D-Animation : Info-Abend Bahnunterführung Osterath

So soll die Bahnunterführung mit Kreisverkehr in Osterath aussehen. Bis 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Am 26. Juni können sich Bürger über das geplante Bauprojekt informieren. Experten von Deutscher Bahn und Straßen.NRW stellen den Ablauf und die einzelnen Bauabschnitte vor. Außerdem wird eine 3D-Animation präsentiert.

(RP) Der Baustart für die geplante Bahnunterführung in Osterath steht kurz bevor. Am Mittwoch, 26. Juni, findet in der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule am Wienenweg in Bovert ein öffentlicher Info-Abend zum Thema statt. Ab 18 Uhr stellen Experten der Deutschen Bahn AG und des Landesbetriebs Straßen NRW das Projekt und den zeitlichen Ablauf der einzelnen Bauabschnitte vor.