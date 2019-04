Aktion gegen das Insektensterben : Landwirte lassen Ackerstreifen blühen

Auf den Feldern der sechs beteiligten Landwirte aus Meerbusch werden im April Blühmischungen ausgesät. Die Blühstreifen sind in den Rheingemeinden bis Lank-Latum. Bürger können Patenschaften übernehmen.

Landwirt Heinrich Leuchten vom Leuchtenhof in Ilverich hatte im Winter die Idee zu der sogenannten Blühstreifen-Aktion. Hintergrund: Der Rückgang an Insekten ist alarmierend. Alleine im Großraum Krefeld sind mehr als 60 Prozent der heimischen Hummelarten ausgestorben, in Düsseldorf sind 58 Prozent der Tagfalter-Arten verschwunden. Ursachen sind beispielsweise der Verlust an Lebensraum für Insekten und der Klimawandel. Auch die Landwirtschaft mit dem Einsatz von Insektiziden steht in diesem Zusammenhang immer wieder in der Kritik. „Dabei sind wir – ebenso wie die Jäger – auch Pfleger der Landschaft“, sagt Leuchten. „Mit unserer Blühstreifen-Aktion möchten wir den Insekten einen Lebensraum und Nahrung bieten – und das möglichst ohne großen bürokratischen Aufwand.“