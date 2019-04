Der Spargel kommt aus der Region : Ostern gibt es Spargel

Markus Vieten präsentiert den grünen und weißen Spargel, sein sein Team gleich in der Küche verarbeiten wird. Foto: RP/Monika Götz

Markus Vieten, Wirtshaus Baumeister, empfiehlt zu Ostern ein Spargel-Menü. Nach dem exklusiven Ostermenü aus der Küche des Golfparks nun also das rheinisch-rustikale Menü.

Von Monika Götz

Tradition wird im Wirtshaus Baumeister in Strümp groß geschrieben. Schon 1837 gab es in dem noch heute vorhandenen Gebäude eine Schankwirtschaft. 1870 ging das Anwesen in das Eigentum der Familie Baumeister über, und 1987 schließlich übernahm es die Familie Vieten, für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen. Heute hat in nächster Generation nach Mattes Vieten sein Sohn Markus das Sagen und sorgt dafür, dass das Wirtshaus ein Treffpunkt der „Strömper“ und der Bürger aus der Umgebung bleibt.

„Zur Tradition gehört auch, dass wir unsere Produkte für die Küche aus der Region beziehen“, sagt Markus Vieten. Dazu zählen auch die Spargelstangen, die das Küchenteam in Absprache mit dem Wirt im aktuellen Oster-Menü verarbeitet: „Sie kommen frisch von den Feldern des Bauern Bohr in Kaarst.“

Die Menüfolge kann sich der Spargel-Fan entweder am Ostersonntag und -montag im Strümper Wirtshaus (Reservierung empfohlen) für 18,20 Euro servieren lassen oder die drei Gänge in der heimischen Küche nachkochen. So wird es gemacht:

Das Menü besteht aus Spargel-Cordon-Bleu, Zweierlei vom Spargel mit Schweinefilet und Mandarinen-Quark-Dessert mit Krokant

Zutaten für vier Personen:

20 Stangen weißer und 12 Stangen grüner Spargel

vier Scheiben Gouda

vier Scheiben Schinken

zwei Eigelb

Paniermehl

800 bis 1000 g Schweinefilet

800 g kleine Kartoffeln

Salat – Lollo und Bionda Rosso, Möhren, Tomaten usw.

500 g Quark (30 Prozent Fett)

Mandarinen aus der Dose

50 g gehackte Mandeln

100 g Zucker

2 TL Butter

Hollandaise (fertig oder selbstgemacht), Essig und Öl, Salz und Pfeffer, Fett zum Braten.

Zubereitung:

Acht möglichst gleich lange Stangen geschälten weißen Spargel für die Vorspeise in kochendem Wasser je nach Belieben mit Salz und Zucker bissfest garen. Auf Küchenpapier abkühlen lassen. Jeweils eine Käse- und Schinkenscheibe aufeinanderlegen, zwei Spargelstangen darauflegen und das Ganze zusammenwickeln. In leicht gewürztem Eigelb und Paniermehl wenden. In der Pfanne kurz anbraten, jeweils quer durchschneiden und mit Hollandaise servieren.

Für den Hauptgang die kleinen Kartoffeln sowie die weißen und grünen Spargelstangen kochen. Das Schweinefilet in mehrere Scheiben portionieren, in der Pfanne oder unter dem Grill je nach Geschmack garen. Die gekochten Kartoffeln kurz in Butter in der Pfanne schwenken. Dazu wird ebenfalls Hollandaise serviert sowie ein gemischter Salat mit Essig- und Ölmarinade oder einer Vinaigrette nach Belieben.