Neue Gesprächsreihe startet am Montag : Kirche lädt zum kritischen Dialog

Die Katholische Mauritius- und Heilig-Geist Kirchengemeinde in Büderich lädt ab nächsten Montag regelmäßig zur offenen Gesprächsrunde ein. Gestartet wird mit der Frage „Kann man falsch beten?“

Er und Astrid Fox als Ehrenamtsmanagerin der Pfarrgemeinde sind fest entschlossen, eine kritische Auseinandersetzung rund um den persönlichen Glauben außerhalb des Gottesdienstes in Gang zu bringen. Letzten Anstoß dazu haben Erfahrungen des Diakons bei den Taufzeremonien gegeben: „Ich habe in diesem Jahr 25 Kinder getauft und 23 Mal die gleiche Fürbitte gelesen.“ Sein Anliegen an die Eltern, die Fürbitten selbst zu formulieren, hatten lediglich das Abschreiben aus dem Internet zur Folge: „Die Eltern haben Angst, etwas falsch zu machen. Aber nichts, was an Gott gerichtet wird, kann falsch sein – ganz gleich, wie es formuliert ist.“