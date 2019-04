Jetzt wird gepflanzt : Die Nachwuchs-Hobbygärtner am Werk

Kindern macht es große Freude, sich um ihre eigenen Blumen und Nutzpflanzen zu kümmern. Wir haben eine Büdericher Familie beim Einkauf begleitet und konnten beobachten, was dann im Garten passierte.

Drei Fahrräder biegen um die Ecke und stoppen vor dem Eingang zu Bogie´s Pflanzenwelt in Büderich. Eines hat einen Anhänger. Darin sitzt Patrick (8), der gerade ein klein wenig krank ist. Ihn chauffiert ausnahmsweise Mutter Melanie Weyand. Die anderen Räder werden von seinen Geschwistern Felix (10) und Paula (6) gesteuert. Alle haben die kurze Strecke von ihrem Haus in der Oststraße zum Pflanzencenter voller Freude bewältigt. „Wir wollen den Garten für Ostern noch mit etwas Blühendem verschönern“, sagt Melanie Weyand.

Sie kommt oft mir ihren Kindern her. „Es macht ihnen Spaß, sich etwas auszusuchen. Vor allem, weil sie es dann selber pflanzen dürfen.“ Das Trio kennt sich aus. Felix und Patrick schnappen sich einen gelben Korb und verlassen zielstrebig die warme Halle. Wie zahlreiche andere Besucher wollen sie sich bei den kleinen Töpfen umschauen, deren bunter Inhalt dafür bestimmt ist, am Balkon oder im Garten seine neue Heimat zu finden.

Keine zehn Minuten später ist die Familie zu Hause angekommen. Hinter ihrem hübschen Haus erstreckt sich ein großer Garten. Schon klar, dass hier viel angepflanzt werden muss, damit es üppig wirkt. Die Kinder sind jetzt ganz geschäftig. Ruckzuck holt Patrick Blumenerde und füllt sie mit geübten Handgriffen in den Kasten. Er befreit die neu gekauften Pflanzen aus ihren Töpfen, setzt sie sorgfältig hinein und bedeckt sie mit einer weiteren Schicht Erde. Zum Schluss schnappt er sich noch die Gießkanne. Er weiß, wie wichtig es ist, dass genügend Feuchtigkeit an die Wurzeln kommt. Während Patrick diese Arbeiten erledigt, kümmert sich Felix um die Samen und versenkt sie gekonnt in kleine Töpfe. Fertig! Melanie Weyand lobt ihre Kinder: „Alle drei sind eifrige Helfer im Garten. Die meiste Arbeit erledigt aber mein Mann.“ Die Kinder kümmern sich selbstständig um ihr Nutzbeet und zeigen es voller Stolz. Dort wird es bald reiche Ernte geben. „Kartoffeln, Radieschen, Radicchio, Zucchini, grüner Salat - alles haben wir selbst gepflanzt“, erklärt Patrick. „Portugiesische Tomaten ziehen wir auch.“ Ihre Mutter erkennt in diesen Aktivitäten einen positiven Erziehungswert. „Seitdem sie das machen, essen sie auch Gemüse und Salat“, sagt sie. Am meisten liebt Felix die Äpfel, die an drei Bäumen gedeihen. Und Paula die Erdbeeren: „Wenn sie reif sind, naschen wir immer davon.“