Karnevalsauftakt mit Senatorenfrühschoppen: Heinzelmännchen rufen das erste „Helau“

Die Karnevals-Gesellschaft hatte am Sonntag zum Senatorenfrühschoppen eingeladen. Es wurden unter anderem Orden für 50 Jahre Zugehörigkeit verliehen. Eine besondere Auszeichnung bekam Michael Laumen.

Der Senatorenfrühschoppen der KG Büdericher Heinzelmännchen 1948 ist Tradition. Das gilt auch für den Besuch des jeweils regierenden Prinzenpaars aus der Landeshauptstadt. Und so marschierten in Anwesenheit von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und einiger Ehrengäste Martin I. und Venetia Sabine mit Gefolge unter lauten Helau-Rufen im Gasthaus Krone ein, lobten das Engagement der linksrheinischen Karnevalsgesellschaft und verteilten Orden. Dabei gingen auch die Karnevalsfreunde aus dem niederländischen Velp nicht leer aus.

Auch Ehrungen standen auf dem Programm. Heinzelmännchen-Präsident David Burkhardt und Vorsitzende Ute Eidinger ernannten Heinrich Grosse Daldrup und Peter Merbecks zu Senatoren: „Für die Verdienste im heimatlichen Brauchtum.“ Ebenfalls geehrt wurden für die Zugehörigkeit zwischen 22 und 30 Jahren Olga Vis, Jan Erren und Hartmut Klemm sowie in Abwesenheit Peter Bremes, Thorsten Hollender und Jörg Wartchow. Um die Jubilare zu ehren, die der KG noch länger angehören, war aus dem Saarland Klaus-Ludwig Fess, Präsident des Bundes Deutscher Karneval (BDK), nach Büderich gekommen: „Karneval ist Heimat und ein Kulturgut, dass jährlich von Millionen Menschen gepflegt wird.“ Fess hatte die Reise in erster Linie auf sich genommen, um Michael Laumen, dem in Büderich lebenden und den Heinzelmännchen seit 50 Jahren angehörenden Präsidenten des Comitee Düsseldorfer Carneval den „höchsten deutschen Karnevalsorden für 50 Jahre Mitgliedschaft in einer dem BDK angeschlossenen Gesellschaft“ zu überreichen. „Michael Laumen ist ein ganz besonderer Mensch. Ihn zeichnen Humor, Begeisterung und Menschenführung aus“, lobte Fess. Der Geehrte gab zu: „Ich habe mit den Heinzelmännchen immer Spaß an d‘r Freud gehabt.“ Auch Ingo Götz und der abwesende Heinz Nelsen erhielten diesen Orden in Gold mit Brillanten besetzt. Ausgezeichnet für 40 Jahre Heinzelmännchen-Zugehörigkeit wurden außerdem Hans Grotenburg und Gert Presser.