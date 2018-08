Meerbuscher Ingenieure sind Experten in Sachen Brandschutz

Brandschutz : Dem Feuer einen Schritt voraus

Rauchversuch in einem Stollen Foto: RP/Corall Ingenieure

Mitarbeiter der Firma Corall Ingenieure sprechen über Brandschutz zwischen Notwendigkeit und Bürokratie.

Von Dominik Schneider

Herr Söhnchen, Sie sind neben ihrer Arbeit bei Corall in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Wie gehen Sie mit der Hitzewelle um?

Söhnchen Es ist seit Wochen heiß und trocken, das Risiko ist einfach viel größer, dass eine kleine Quelle einen großen Brand verursacht. Das kann eine noch glühende Zigarette sein, oder auch eine Glasscherbe, die das Sonnenlicht bündelt. Meine Kollegen und ich müssen immer bereit sein.

Info Firmensitz ist in Osterath Historie Die Firma Corall Ingenieure wurde in Folge des Düsseldorfer Flughafenbrandes von 1996 vom Meerbuscher Brandschutzspezialisten Paul Corall gegründet und sitzt in Osterath. Betrieb Heute hat die Firma 35 Mitarbeiter an drei Standorten: Meerbusch, Dortmund und Hamburg. Der Fokus liegt nach wie vor auf NRW, allerdings werden bundesweit Aufträge angenommen. Zu diesen zählt auch der Brandschutz im Düsseldorfer Kö-Bogen oder den Kölner Kran-Häusern. In Meerbusch werden zudem Schulen, Kitas und Kliniken betreut. Forum Das Forum, das Corall Ingenieure mit der Firma Ökotec veranstalten, findet am 27. September im Areal Böhler statt. Beginn ist um 9 Uhr in der Halle am Wasserturm. Es richtet sich an alle, die beruflich mit dem Brandschutz zu tun haben, aber keine Experten im Fachgebiet sind. Die Teilnahme kostet 299 Euro, Mitarbeiter von Behörden zahlen 199 Euro.

Auch Sie, Herr Schmidt und Herr Schramm, sind Freiwillige Feuerwehrmänner. Wie ergänzen sich Ihr Beruf und Ihr Hobby?

Schramm Wenn man beruflich Bränden vorbeugt, liegt es auch nahe, diese auch löschen zu wollen. Es ist die selbe Mentalität.

Schmidt Außerdem ist es natürlich auch im Beruf hilfreich. Man kennt einfach beide Welten, spricht beide Sprachen.

Söhnchen Genau. In der Brandschutzplanung arbeiten wir ja ständig mit den Feuerwehren zusammen, da hilft es auf jeden Fall, die Abläufe zu kennen.

Im Brandschutz arbeiten also die verschiedenen Beteiligten zusammen?

Schramm Ja, es gibt im Grunde drei Aspekte vom Brandschutz: abwehrend, also die Arbeit der Feuerwehr, organisierend, also etwa Flucht- und Rettungspläne oder die Arbeit von betrieblichen Brandschutzbeauftragten, und vorbeugend, dass machen wir.

Was machen Sie konkret?

Söhnchen Es geht darum, beim Bau und bei der Planung von Veranstaltungen die gesetzlichen Brandschutzvorschriften zu erfüllen und Vorkehrungen zu planen und deren Einrichtung zu überwachen. Wir arbeiten mit Architekten und Bauherren zusammen, für die wir aber manchmal eher ein Dorn im Auge sind, leider.

Wieso das?

Söhnchen Der Brandschutz kostet und gibt dem Gebäude keinen direkten Mehrwert. Für die Bauherren ist es eher eine lästige Pflicht. Es muss aber sein. Na klar, zum einen wegen der Sicherheit, aber es gibt gesetzliche Vorgaben, die erfüllt sein müssen, sonst kriegt man das Gebäude nie genehmigt.

Und diese Vorgaben schreiben Ihnen quasi ihre Arbeit vor.

Söhnchen Genau. Das ist teilweise sinnvoll, manchmal schießt der Gesetzgeber, wenn man das so sagen darf, auch über´s Ziel hinaus.

Haben Sie dafür Beispiele?

Söhnchen Momentan wird in der Fachwelt die so genannte Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, kurz MVVTB, diskutiert.

Die was bitte?

Schmidt Tja, willkommen in Verwaltungs-Deutschland.

Söhnchen Eine neue Richtlinie, kurz gesagt, die Gesetzgebung folgt einer europäischen Vorgabe, und die Anforderungen an den Brandschutz steigen.

Also mehr Sicherheit?

Söhnchen Ja und nein. Schärfere Auflagen sind natürlich nichts Schlechtes. Aber wir beobachten keine gestiegene Zahl der Schadensfälle, was strengere Maßnahmen rechtfertigen würde. Und solche Verschärfungen machen den Brandschutz teurer und die Genehmigung schwieriger.



Schmidt Wenn ein Brandschutzgutachten vor Jahren noch 40 Seiten hatte, sind es heute 80.

Schramm Und das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder, klar.

Woher kommen denn diese Entwicklungen?

Schramm Angefangen hat im Grunde alles mit dem Großbrand im Düsseldorfer Flughafen. 1996. Ein Drama mit 17 Toten. Danach hat sich der Moderne Brandschutz erst entwickelt.

Schmidt Unser Firmengründer Paul Corall hat sich damals als einer der wenigen Experten hervorgetan. Die Berufsbezeichnung Brandschutzingenieur gab es ja vorher gar nicht.

Wie hat sich der Beruf seither verändert?

Schramm Wir haben im Moment vor allem in der Planung neue Möglichkeiten. So können wir Brände am Computer simulieren und daraus unsere Schlüsse ziehen. Wir sind gespannt, was sich in Zukunft noch tun wird.

Söhnchen Wer sich berufsmäßig mit Brandschutz beschäftigt, ist häufig eher konservativ eingestellt. Und die Vorgaben verschärfen sich immer mehr. Natürlich ist das gut, um Katastrophen wie damals in Düsseldorf zu vermeiden – aber es geht auch über das Praktikable hinaus.

Und je strenger Sie den Brandschutz umsetzen müssen, desto mehr beschwert sich der Bauherr.

Schmidt So kann man das sagen. Wir begleiten den Bau ja im ganzen Prozess, sagen: Hier links abbiegen, hier rechts, dann wird es genehmigt.

Söhnchen An dem alten Spruch ist doch etwas dran: billig planen, teuer bauen. Das wollen wir den Menschen klar machen. Dazu veranstalten wir auch unser Forum im September.

Genau, ihre Veranstaltung. Warum machen Sie das?

Söhnchen Wir richten uns an die Berufsgruppen, die mit uns im Alltag zu tun haben. Ingenieure, Architekten, Bauherren.

Und was haben Sie geplant?

Söhnchen Am Vormittag gibt es Vorträge, in denen wir ein bisschen die Theorie unseres Berufs vorstellen. Es geht um Mythen, um Gesetze, und darum, warum der Brandschutz so ist, wie er ist. Es geht aber auch um Digitalisierung.

Das klingt nach ziemlich trockener Kost.

Söhnchen Am Nachmittag wird es dann praktisch. Die Teilnehmer können den Brandschutz selbst erleben. Sie werden ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt, in einem verrauchten Raum zu sein und beobachten können, wie die Feuerwehr vorgeht. Es geht darum, zu vermitteln, warum Brandschutz so wichtig ist.

Schramm Wir arbeiten mit der Ökotec-Gruppe aus Schwalmtal zusammen. Deren Gründer Rainer Jaspers gehört wie Paul Corall zu den Brandschützern der ersten Stunde.

Was wäre die Botschaft, die ihre Teilnehmer nach dem Forum mitnehmen sollen?