Meerbuscher HuTa: Auch Hunde müssen sich erfrischen

Meerbusch Wir fragen nach: Wie halten Sie die Hitze aus? Heute erzählt Bita Salz, welche Tipps sie für Hunde hat.

Nicht nur die Menschen leiden im Moment unter der Hitze, auch den Tieren ist es zu warm – Hunden zum Beispiel. Bita Salz betreibt in Lank-Latum die Hunde-Tagesstätte Bellomania, in der Hundebesitzer ihre Vierbeiner über Tag unterbringen können. Bita Salz hat reichlich Erfahrung, wenn es darum geht, Hunde bei Hitze zu betreuen. Sie gibt Tipps für alle Herrchen und Frauchen:

Salz Das stimmt. Aber man sollte versuchen, die Mittagshitze zu meiden. Gassi gehen sollte man am Morgen oder am Abend. Wenn das Tier mittags raus muss, dann nur kurze Spaziergänge. Hundesport sollte man auf jeden Fall bleiben lassen. Hunde können nicht schwitzen, sie regulieren ihre Körpertemperatur über die Zunge, indem sie hecheln. Dieser Ausgleich ist für sie viel energieaufwendiger als für uns.

Salz Vor allem, wenn man von einem Spaziergang kommt, kann man den Hund abkühlen. Am einfachsten ist es, ein Tuch nass zu machen und über das Tier zu legen. Dabei muss das Herrchen darauf achten, dass das Wasser nicht zu kalt, sondern nur erfrischend kühl ist. In unserer Hundepension haben wir außerdem ein kleines Plantschbecken. Gerade bei dieser Hitze sind die Hunde verrückt danach, sie lieben das Wasser. Wer so etwas in den Garten stellen kann, tut seinem Vierbeiner auf jeden Fall einen Gefallen. Alternativ kann man seinen Hund auch mit einem Eis erfrischen.