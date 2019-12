Interview Sonja Schneppendahl : „Hunde an Silvester nicht alleine lassen“

Die Meerbuscher Hundetrainerin hat einige Last-Minute-Tipps, damit die Party für Mensch und Tier gelingt.

Ausbildung Sonja Schneppendahl ist Leiterin der Hundeschule Martin Rütter Dogs am Standort Meerbusch/Viersen. Die 43-Jährige wohnt in Ossum und ist seit mehreren Jahren zertifizierte Hundetrainerin. Sie gibt unter anderem auch Kurse an der VHS Meerbusch.

Schneppendahl Erstmal ist es wichtig, dass ich als Mensch ein guter Partner für meinen Hund bin. Dass der Hund mich als Souverän ansieht und dann in Angstsituationen meine Nähe und Hilfe sucht. Auch würde ich am Silvestertag den Hund körperlich und geistig auslasten. Viel mit dem Hund rausgehen, am besten außerhalb von Wohngebieten – viele böllern ja schon vorher. Viele Suchspiele machen, den Hund voll auslasten. Dass der so müde ist, dass er eher die Entspannung sucht und sich weniger mit der Angst beschäftigt. Zu Hause würde ich die Emissionen so gering wie möglich halten, indem ich Jalousien runter und Fenster zu mache, damit von außen so wenig Reize wie möglich reinkommen. Und man sollte den Hund an Silvester auf keinen Fall alleine lassen. Auch haben wissenschaftliche Studien gezeigt, dass Musik entspannt.