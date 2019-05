„Vater“ der Meerbuscher Stadtgeschichte verstorben : Meerbusch-Kenner: Trauer um Historiker Peter Dohms

Dr. Peter Dohms verstorben: exzellenter Kenner des Rheinlands und „Vater“ der Meerbuscher Stadtgeschichte.

(RP) Der Bösinghovener Historiker Dr. Peter Dohms ist tot. Der ehemalige Direktor des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf, exzellente Kenner des Rheinlandes und hochgeschätzte Fachmann in Sachen Meerbuscher Heimatgeschichte starb jetzt in einem Krefelder Krankenhaus.

„Mit diesem Buch hat Peter Dohms unseren stadtgeschichtlichen Klassiker schlechthin verfasst. Er ist bis heute das verlässliche Nachschlagewerk zur Historie unserer Stadt“, so die Bürgermeisterin. Als „Dokument des Selbstbewusstseins einer noch jungen Stadt“ – so hieß es damals im Vorwort – wurde das Buch ein großer Erfolg. Zudem löste das 700 Seiten starke Werk eine steigende Nachfrage nach stadtgeschichtlicher Literatur aus.

Der 1941 in Göttingen geborene Dohms ging in Trier aufs Gymnasium und machte dort sein Abi­tur. Zum Studium der Geschichte, Philosophie und Latein wechselte er nach Bonn und München. Seine Doktorarbeit befasste sich mit dem Wallfahrtsort Eberhardsklausen an der Mosel. Nachdem Dohms in Marburg ein Referendariat zum Archivar absolviert hatte, führte ihn sein Lebensweg ins Rheinland, konkret zum Hauptstaatsarchiv Düsseldorf. Der Niederrhein, Meerbusch und Bösinghoven wurden ihm zur Heimat.