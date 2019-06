Osterather Maler kann jetzt auch vergolden : Nicht nur anstreichen, sondern erhalten

Maler- und Lackierermeister Michael Hüsgen aus Osterath wollte die alten Techniken seines Handwerks erlernen und machte deshalb eine Ausbildung zum Restaurator. Jetzt kann er auch vergolden und schablonieren.

Im August 2017 begann seine Ausbildung an der Akademie des Handwerks in Schloss Raesfeld im Münsterland. Jeweils an drei Tagen im Monat blieb seine Malerwerkstatt in Osterath geschlossen. Sechs Monate dauerte der fachübergreifende Teil mit anderen Gewerken. Zusammen mit Schreinern, Schmieden, Zimmerleuten und Steinmetzen büffelte Michael Hüsgen den Lehrstoff in Denkmalpflege, Gesetzgebung, Physik und Chemie. Nach einer Abschlussprüfung begann für ihn der fachspezifische Teil für Maler. „Das war toll“, berichtet er. „Ich lernte Althergebrachtes wie Vergolden und Schablonieren oder wie man Farben selber anmischt.“ Der Umgang mit Leinöl beflügelte ihn besonders. „Es ist der Duft meiner Kindheit. Mein Onkel war Maler im Schwarzwald, in den Ferien half ich dort manchmal mit. In seiner Werkstatt roch es immer so gut nach Leinöl, das habe ich nie vergessen.“