Sport in Meerbusch : Zehn Jahre Meerbuscher Handballverein

Im August hat der Meerbuscher Handballverein eine große Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) veranstaltet. Foto: RP/MHV

Ende 2009 wurde der Klub gegründet. Damals noch von vielen belächelt, hat sich der Handballverein aus Büderich in seiner ersten Dekade großartig entwickelt. Mittlerweile hat der MHV knapp 250 Mitglieder und will weiter wachsen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

Alles begann mit einer Trotzreaktion. Ein Streit in der Herren-Mannschaft von TuRa Büderich hat Ende 2009 zur Gründung des ersten reinen Handballvereins in Meerbusch geführt. Nach Reibereien innerhalb des Teams und Differenzen mit dem Vorstand war der damalige Trainer Ralf Weckwerth von seinem Amt entbunden worden. Gleich zehn der 16 Spieler waren mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Sie kehrten TuRa den Rücken und entschieden sich, in einer Bierlaune, doch einfach ihren eigenen Klub zu gründen. In Rob Hollburg und Markus Knychas sind nach wie vor zwei Spieler der ersten Stunde in der Herren-Mannschaft vertreten, die damals in der zweiten Kreisklasse begann und sich inzwischen zu einem ambitionierten Bezirksligisten gemausert hat.

Das Archivfoto von der Gründung des Meerbuscher Handballvereins zeigt (v.l.) Thomas Bauer, Markus Knychas (unten), Ralf Weckwerth (unten), Hans-Joachim Priske, Norbert Rudzicki, Rob Hollburg und Dieter Weckwerth. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Die ersten Trainingseinheiten fanden jedoch nicht mit dem Ball, sondern mit einem Bier in der Hand statt. „Da wir anfangs als neu gegründeter Verein keine Hallenzeiten hatten, haben wir uns jeden Dienstag in einer Wirtschaft getroffen“, erinnert sich Geschäftsführer Markus Knychas. Bei schönem Wetter ging es dann zunächst zum Training nach draußen auf einen Tartanplatz. Erst einige Monate später bot der BSC Büderich an, dass die MHV-Herren sich die Halle mit den Badmintonspielern teilen könnten. „Dafür sind wir dem BSC auch heute noch sehr dankbar“, sagt Knychas.

INFO Der aktuelle Vorstand des Meerbuscher HV Vorstand Thomas Bauer (Vorsitzender), Rob Hollburg (2. Vorsitzender), Markus Knychas (Geschäftsführer), Antonia Hollburg (Schatzmeister), Marc Koppenburg (Jugendleiter), Norbert Rudzicki (Schriftführer), Svenja Helten (Damenwart), Sebastian Betzholz (Herrenwart), Ralf Weckwerth und Patrizia Knychas (Beisitzer) sowie Ehrenvorstandsmitglieder Dieter Weckwerth und Hans Joachim Lennartz.

Anfangs wurde der kleine Klub mit nur einer Mannschaft von vielen Seiten belächelt. Doch genau das war ein Ansporn für den Gründungsvorstand Thomas Bauer (1. Vorsitzender), Rob Hollburg (2. Vorsitzender), Hans Joachim Priske (Schatzmeister), Dieter Weckwerth (Jugendleiter), Joachim Lennartz (Leiter Spielbetrieb), Markus Knychas (Jugendleiter), Norbert Rudzicki (Schriftführer) und Ralf Weckwerth (Abteilungsleiter). „Wir wollten zeigen, dass wir es ernst meinen – und der Erfolg hat uns recht gegeben“, sagt Knychas stolz.