Meerbuscher Gymnasium : RP-Journalistenschüler spricht am Mataré über Pressefreiheit

RP-Journalistenschüler Adrian Terhorst bespricht mit den Gymnasiasten die von ihnen gestaltete Zeitungsseite. Foto: Adrian Terhorst

Am 3. Mai war der Tag der Pressefreiheit. RP-Journalistenschüler Adrian Terhorst diskutierte mit Neuntklässlern des Mataré-Gymnasiums über Fake News und den journalistischen Arbeitsalltag.

(RP) Wie steht es um die Pressefreiheit in der Welt? Was bedeutet Pressefreiheit eigentlich? Und welche Funktionen soll die Presse erfüllen? Das waren einige der Fragen, die RP-Journalistenschüler Adrian Terhorst nun mit Schülern der Klasse 9a des Mataré-Gymnasiums zum Internationalen Tag der Pressefreiheit thematisierte.

Anlass des Schulbesuchs war eine Aktion der Deutschen Journalistenschule (DJS), die am Tag der Pressefreiheit am 3. Mai Journalisten in ganz Deutschland in Schulen schickte, um im Gespräch mit Schülern einen Einblick in die Arbeit von Journalisten zu geben, ethische Grundsätze zu diskutieren und über Fake News zu sprechen. Im vergangenen Jahr hatte die DJS diese Aktion gestartet. Ziel der Workshops: Medienkompetenz stärken und Vertrauen für die Zukunft schaffen, indem Journalisten anhand praktischer Beispiele erklären, wie Qualitätsjournalismus funktioniert und was dieser für eine freie Gesellschaft bedeutet.

In einer kurzen Einführungsphase erfuhren die Mataré-Schüler zunächst, was Pressefreiheit bedeutet und welche Funktionen die Presse durch ihre Berichterstattung erfüllen soll. Auf einer Weltkarte sowie in einem internationalen Ranking, welche Reporter ohne Grenzen jährlich erstellen, sahen die Schüler zudem, wie es um die Pressefreiheit in der Welt steht. „Dass Journalisten in so vielen Ländern der Welt nicht frei arbeiten können, war mir in dem Ausmaß nicht bewusst“, sagte Schülerin Helena Gentz.

Nach dem theoretischen Teil waren die Schüler gefragt: Die Neuntklässler wurden in unterschiedliche Ressorts aufteilt (Titelseite, Sport, Panorama und Lokalredaktion) und mussten in simulierten Redaktionskonferenzen aus einer vorgegebenen Auswahl von Themen ihre eigene Zeitungsseite gestalten. Die Idee: Die Schüler sollten frei entscheiden, welche Themen für sie relevant waren und welche sie für verzichtbar hielten. Anschließend präsentierte jede Gruppe ihre Zeitungsseite den anderen Redaktionen.