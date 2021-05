Corona in Meerbusch : Lolli-Tests an Meerbuscher Grundschulen im Einsatz

Der neue Test funktioniert ganz einfach: Die Kinder lutschen an dem Stäbchen wie an einem Lolli. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Meerbusch Seit Montag testen sich die Kinder mit dem neuen Verfahren. Wir haben nach den Erfahrungen gefragt. Der Start ist gelungen, sagen Lehrer, Schüler und Eltern.

Von Margit Leuchtenberg

Die seit Montag auch an Meerbuschs Grundschulen eingesetzten Lolli-Tests haben einen speziellen Eigengeschmack, der aber nach dem Verbleib des Teststäbchens im Mund schnell wieder verschwindet – so die Aussage des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln, das diesen Test entwickelt hat. Die jungen „Feinschmecker“ der Martinus-Schule in Strümp meinten aber schnell, die Geschmacksrichtung Erdbeer-Himbeere-Blaubeere herausgeschmeckt zu haben, als sie am Dienstagmorgen in ihre Klasse kamen und als zweite Gruppe erstmals den neuen Corona-Test ausprobierten.

„Egal, wie er schmeckt“, sagt Schulleiterin Anne Weddeling-Wolff, „die Handhabung ist für die Kinder sehr viel einfacher als bei den Schnelltests, die bislang eingesetzt wurden.“ Rund 170 Kinder benutzten am Montag als erste in der Martinus-Schule den neuen Lolli-Test, der 30 Sekunden im Mund verbleiben muss. Danach kamen alle Stäbchen mit dem Abstrichtupfer in ein Sammelgefäß. Dieser mit Strichcode versehene Pool wurde dann von einem Fahrer aus Düsseldorf abgeholt und ins Labor geliefert.

Am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr hat die Schulleiteterin dann per Nachrichtendienst erfahren, dass alle Kinder negativ getestet wurden. „Wenn sich alles einspielt, können wir so gut bis zu den Sommerferien weitermachen“, sagt Weddeling-Wolff. Nur: Jeder Wechsel bedeutet für sie und ihre Kolleginnen einen enormen Kommunikations- und Organisationsaufwand.

Jona aus der zweiten Klasse der Pastor-Jacobs-Grundschule in Lank hat den Lolli-Test ganz sportlich genommen: Es ging gut und schnell, berichtet er, und die Nasenabstriche vorher seien viel unangenehmer gewesen. Auch Mutter Sabrina Thiel ist mit der neuen Testmethode einverstanden. Für sie war es immer wichtig, dass die Kinder in der Schule getestet wurden. Doch hätten sie und einige andere Eltern sich dafür lieber medizinisches Fachpersonal gewünscht: „Siebenjährige schaffen das mit dem Nasenabstrich nicht richtig, und die Lehrer haben einen pädagogischen Auftrag“, sagt die Mutter von Jona und Frieda. Lehrer sollten nicht noch mit berufsfremden Aufgaben zusätzlich belastet werden. Auch, dass der neue Lolli-Test, da er ein PCR-Test ist, sehr viel früher eine Corona-Infektion anzeigt, beruhigt sie.