Kultur in Meerbusch Meerbuscher Schule mit Kunstpreis „Die Kleine“ ausgezeichnet

Der Kunstwettbewerb „Die Kleine“ startete in diesem Jahr in die fünfte Runde. Mehr als 100 Klassen hatten sich beworben, 60 Gemeinschaftsarbeiten wurden angenommen. Zum ersten Mal dabei war die Meerbuscher Adam-Riese-Schule mit der Löwenklasse 3b mit der Lehrerin Julia von Pigage. Dass die 24 Mädchen und Jungen beim Start gleich auf den ersten Platz landeten, passt zu dem Motto des diesjährigen wiederum vom Kunstpalast Düsseldorf ausgeschriebenen Kunstwettbewerbs. Es lautete „Auf die Plätze, fertig, los! Die Kleine und der Sport“ und stellte damit die Bewegung, die Aktivität in den Mittelpunkt. Nachdem die Klassengemeinschaftsarbeiten gut vier Wochen im Ausstellungsbereich des NRW-Forums besichtigt werden konnten, waren die Meerbuscher Nachwuchskünstler und -künstlerinnen zur Siegerehrung pünktlich vor dem Rathaus der Landeshauptstadt versammelt.