Projekt für Schüler : Traumreise an der Adam-Riese-Schule

Meerbusch Nach den Ferien wird Yogalehrerin Dani Siggel mit Zweitklässlern regelmäßig Entspannungsübungen machen.

Am Anfang war es nicht mehr als ein Experiment – Ausgang offen: Im Mai vergangenen Jahres hat die Meerbuscher Yogalehrerin Dani Siggel erstmals mit einer dritten Klasse der Büdericher Adam-Riese-Grundschule meditiert, angelehnt an Yoga. „Kein Hexenwerk“, sagt sie. „Es ging um ganz einfache Dinge wie Atemübungen, ruhig liegen, den eigenen Körper spüren und den Herzschlag hören.“ Die Klassenlehrerin habe ihr berichtet, dass die Schüler anschließend im Unterricht viel ruhiger waren als sonst.

„Das hat uns ermutigt, diese Entspannungsübungen nach den Ferien regelmäßig anzubieten“, sagt Schulleiter Marc Adams. Dann allerdings für alle Zweitklässler. Der Förderverein soll das Ganze finanzieren. Gedacht ist, dass Profi Dani Siggel erst einmal für rund drei Monate regelmäßig ein-, vielleicht sogar anfangs zweimal in der Woche mit den Kindern meditiert. Dann wolle man schauen, wie es weitergeht, kündigt Adams an. Im Idealfall sollen die Lehrer die Übungen im Anschluss an das Projekt fortführen und die Kinder anleiten. Oder noch besser: Die Kinder selbst verinnerlichen die Entspannungsmethoden so sehr, dass sie diese auch in ihrer Freizeit anwenden. „Wir möchten daraus ein nachhaltiges Projekt machen“, sagt die Yogalehrerin.