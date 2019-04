Besser als Elterntaxis : Pastor-Jacobs-Schüler erfolgreich beim Walk to school

Pastor-Jacobs-Schüler erfolgreich beim Walk to school

Elterntaxis vor Schulen sind nicht nur gefährlich, sondern sie machen die Kinder auch unselbstständig. Die Aktion „Walk to school“ animiert Schüler und Eltern, zu Fuß zu gehen.

(RP) 300 Euro haben sich die Kinder der Pastor-Jacobs-Schule in Lank erlaufen: Bei der kreisweiten Aktion „Walk to School“ belegte die Schule den zweiten Platz. Hintergrund: Viele Kinder werden mit dem Auto zur Schule chauffiert – das verursacht Stau und gefährliche Situationen vor den Schulen, außerdem werden die Kinder unselbstständig. Gegen diesen Trend haben Verkehrssicherheitsberater der Polizei und das Schulamt für den Rhein-Kreis Neuss vor sechs Jahren die Aktion „Walk to school“ ins Leben gerufen. Mit sieben Schulen startete das Projekt, zuletzt machten 29 Schulen mit.