Aktionstag in Meerbusch Was die Schützen für unsere Gesundheit tun

Natürlich werden auch die Profis des Gesundheitswesens vertreten sein, wie beispielsweise Psychotherapeuten, Ärzte, Krankenhäuser, Zahnärzte und Apotheken. „Sie sind allseits bekannt, und dennoch ist es immer wieder überraschend zu entdecken, welche verborgenen Champions in unserer Region versteckt sind“, so der Lanker Mediziner. „Der Gesundheitstag verbindet so Vereine, Schulen, Ärzte, Krankenhäuser bis zur Krankenversicherung in einer großen Gemeinschaftsaktion miteinander“, ergänzte er. Mitmachaktionen, Vorträge oder das ganz persönliche Gespräch sollen dem Besucher professionelle Informationen, Gesundheit zum Anfassen oder einfach nur schöne Stunden in freundschaftlicher Gemeinschaft bieten.