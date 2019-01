Erstes Buch zur Aktion Heimatshoppen in Meerbusch: Das Buch fürs Heimatshoppen

Holger Tiggelkamp ist so begeistert vom Heimatshoppen, dass er eine eigene Meerbusch-Broschüre herausgegeben hat. Sie ist jetzt mit einiger Verspätung erschienen.

73 Geschäftsleute haben mitgemacht. Sie präsentieren sich jeweils in Wort und Bild auf einer Doppelseite und legen damit – ebenso wie Tiggelkamp selber – ein Bekenntnis fürs Heimatshoppen ab. „Kaufen vor der Haustür statt im Internet“ ist die Devise dieser Aktion, die die IHKs ins Leben gerufen haben und die mittlerweile in zahlreichen Städten stattfindet. Immer Anfang September laden an einem Wochenende Geschäftsleute in ihre Läden ein, rollen symbolisch den roten Teppich für ihre Kunden aus, laden zum Prosecco ein, geben Rabatte, machen Musik und verbreiten einfach gute Stimmung. Meerbusch ist schon lange beim Heimatshoppen dabei; initiert von der ehemaligen Wirtschaftsförderin Heike Reiß, jetzt fortgeführt von der Stadtmarketing-Beauftragten Heike Reiß. „Ohne sie und die IHK wäre das Buch auch nicht zustande gekommen“, sagt Tiggelkamp, der seine Neu-Erscheinung demnächst auch bei der IHK vorstellen will. Er selbst ist Inhaber eines Reisebüros in Osterath.