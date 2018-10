Meerbuscher gedenken der Toten aus dem Ersten Weltkrieg

Meerbuscher des Partnerschaftskomitees mit Fouesnant waren zum Gedenken der Toten aus dem Ersten Weltkrieg in die Ardennen eingeladen.

La Grande Guerre hat in französischer Erde tiefe Spuren hinterlassen. So gehört nationales Gedenken und Pflege der Erinnerung an 17 Millionen Tote aus aller Welt mit in den Jahreskalender der Franzosen. Zum 100. Jahrestag der Beendigung des 1. Weltkrieges hat der Vertreter der Stadt Fouesnant, Joel Chandelier, eine Fahrt in die Ardennen und in die Somme organisiert und Meerbuscher eingeladen, am Gedenken teilzunehmen.