Wirtschaft in Meerbusch Zurückhaltung vor dem Fest

Ein gutes Plus in der Kasse konnte Simona Libner, zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Rund um Lank-Latum (RULL), am Nikolaussonntag in ihrem Modegeschäft in Lank verzeichnen. „Aber so richtig in Weihnachtsstimmung sind die Leute noch nicht“, hat die Geschäftsfrau festgestellt. Die Kunden seien verhalten und tauschten viel mehr um als in der Vergangenheit. Sie freut sich jedoch für die alt eingesessenen Lanker mit ihrem „Fräulein“ vor Ort zu sein und zu beraten. „Wer Glitzerklamotten will, der ist jetzt schon zu spät“, sagt sie und verweist auf die neue Frühjahrskollektion, die Lust auf Farbe mache. Viele Kunden hätten es schon vorgemacht: Der Gutschein ist in diesem Jahr ein begehrtes Geschenk.