Fußballaktion in Strümp : SSV Strümp-Fans können sich auf Banner verewigen

Fußballaktion in Strümp

Strümp Der SSV Strümp hat sich mit dem „roten Band der Sympathie“ eine besondere Aktion ausgedacht, um den Verlust aus der Corona-Krise zu kompensieren. Der SSV bittet Firmen und Privatpersonen um einen solidarischen Beitrag. Im Gegenzug bekommen die Spender ein Feld auf dem rot-weißen Banner.

Seit fast zweieinhalb Monaten ruht der Spielbetrieb in den Fußball-Amateurligen aufgrund der Corona-Pandemie nunmehr schon. Den Vereinen sind seitdem sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten, Würstchen oder Getränken bei ihren Heimspielen weggebrochen. Auch die Meerbuscher Fußballvereine kämpfen mit diesen Problemen.

Der OSV Meerbusch etwa rief deshalb vor einiger Zeit dazu auf, virtuelle Tickets, Bierkisten und Bratwurst für ein „Geisterspiel“ zu kaufen, um den Verein damit finanziell zu unterstützen. „Eine solche Spendenaktion ohne echten Gegenwert haben wir aber von Beginn an abgelehnt“, sagt Thomas Feldges, Fußball-Abteilungsleiter beim SSV Strümp.

Das Verfahren sei ganz einfach, sagt Feldges. Der Gönner müsse dazu lediglich ein PDF-Formular ausfüllen und an den SSV Strümp zurückschicken. Nachdem das Banner angebracht wurde, muss dann eine Spende in Höhe von 19,64 Euro an den Verein überwiesen werden. Der auffällig krumme Betrag hat übrigens einen einfachen Hintergrund: Er bezieht sich auf die Gründung des SSV, die war im Jahre 1964.