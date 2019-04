Auftritt beim Kirschblütenfest : „Viva la Musica“ – 40 Jahre Frauenchor

Der Auftritt am Sonntag beim Kirschblütenfest passt gut in das Jubiläumsjahres des Chores.

Gertrud Bogie, zweite Vorsitzende und seit gut 20 Jahren im Vorstand, erinnert sich, dass es früher sehr viel schwieriger war, Sängerinnen zu gewinnen: „Vor 40 Jahren gingen Frauen abends nur ganz selten allein aus dem Haus.“ So ist auch die Gründung des Meerbuscher Frauenchors 1979 gewissermaßen auf einen Druckfehler zurückzuführen. Der Quartettverein Sängerbund 1859 und sein Chorleiter Hans Schroers suchten per Anzeige Mitglieder – fälschlicherweise war dort ‚Sängerinnen gesucht‘ zu lesen. Es meldeten sich über 30 Frauen, und so entschloss sich Schroers, mit ihnen separat zu proben. Daraus entstand der Frauenchor. „Das war ein Anfang“, so Gertrud Bogie.

Sie erinnert sich, dass früher bei „Grotenburgs“, dem heutigen Gasthaus Krone, geprobt wurde: „Im Sommer waren die Fenster geöffnet. Die Nachbarn riefen die Polizei wegen Ruhestörung. Wir mussten uns einen neuen Proberaum suchen.“ Seit 20 Jahren treffen sich die singenden Frauen – Kontakt wird auch über eine Whatsapp-Gruppe gehalten – jeweils montags von 18.45 bis 21 Uhr im Gemeindesaal der Bethlehemkirche. Gesangspädagogin Gabriela Labanda übernimmt dort das Einstimmen. Die Sängerinnen erinnern sich an Auftritte in der Kathedrale Notre Dame in Paris, an ein Konzert zur deutschen Wiedervereinigung in Eisenach, Auftritte in Prag oder die Teilnahme an der Uraufführung des Pop-Oratoriums „Luther“ mit über 3000 Stimmen in Dortmund. Zu den Höhepunkten des Chorlebens gehören Auftritte mit befreundeten Chören, eigene Konzerte, Ausflüge, Kurzreisen und geselliges Beisammensein. In diesem Jahr geht’s im Juni mit dem Schiff auf dem Rhein nach Emmerich und im Herbst wird dann auch mit befreundeten Chören unter dem Motto „Viva la Musica“ der runde Geburtstag gefeiert. „Jetzt aber proben wir erst einmal für das Kirschblütenfest mit dem Japanischen Freundeskreis am 28. April vor dem Meerbad“, freut sich Annette Boege.