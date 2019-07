Aktion für zukünftige Azubis : Meerbuscher Ausbildungsbetriebe stellen sich vor

Am Donnerstag laden viele Unternehmen zur Check-In-Berufswelt. Vier Firmen und eine Kita aus Meerbusch sind dabei.

41 Arbeitgeber aus dem Rhein-Kreis Neuss sind dabei, fünf davon aus Meerbusch. Die Schüler erhalten an diesem Tag Einblicke in den beruflichen Alltag und kommen ins Gespräch mit Ausbildern und aktuellen Auszubildenden – ganz nach der Devise: „Triff deine Zukunft“.

Mehr Schüler nehmen an „Check In Berufswelt“ teil

Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Mehr Schüler nehmen an „Check In Berufswelt“ teil

Für die Stadt Meerbusch ist es vor dem Hintergrund des Erzieherinnen-Mangels wichtig, sich vor allem mit seinen Kitas zu präsentieren. Denn Erzieherinnen sind derzeit gefragt wie lange nicht. Wer die dreijährige Ausbildung erfolgreich absolviert, hat deshalb beste Job-Chancen. „Da kein Tag wie der andere ist, ist die Ausbildung spannend und abwechslungsreich“, sagt Birgit Smitmans, Abteilungsleiterin für Kindertagesbetreuung in der Stadtverwaltung Meerbusch. Am Donnerstag gibt die Stadt Meerbusch Schülern Gelegenheit, sich in der Städtischen Kita „Rasselbande“ am Uerdinger Gerichtsweg 2 in Osterath den Kita-Betrieb anzusehen. Leiterin Claudia Schmidt und ihr Stellvertreter Fabian Horst führen die Gäste durchs Haus und beantworten alle Fragen zum Berufsbild Erzieher. Damit alle individuell betreut werden, sollten sich Interessierte unter Telefon 02159-528631 in der Kita anmelden.