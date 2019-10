Serie Meerbuscher Unternehmen : „Digitales Leben“ optimieren

Erdem Aklibasinda bietet mit seinem Comupterdienst Service rund um PC und Notebook an. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Fachinformatiker Erdem Aklibasinda beugt mit dem Arian Computerdienst-Team Datenverlusten vor. Persönliche Daten werden ausgeklammert.

Nichts ist beständiger, als der Wandel. Mit dieser häufig zitierten Weisheit fasst Erdem Aklibasinda die ständigen Neuerungen und schnellen Veränderungen in der IT-Welt zusammen. Als Fachinformatiker ausgebildet steht der 35-Jährige hinter dem Büdericher Arian Computerdienst. Seit 2007 ist das Team am Laacher Weg 43 Ansprechpartner für alle Probleme, die in den PC- oder Notebook-Programmen auftreten.