Serie Meerbuscher Firmen im Porträt : Diese Gründer haben Benzin im Blut

Die beiden Gründer Daniel Schwerfeld (l.) und Kilian Weitz. Foto: Anne Orthen (ort)

Daniel Schwerfeld und Kilian Weitz rasen in ihrer Freizeit über Rennstrecken. Mit ihrem Unternehmen „all4track“ auf dem Areal Böhler unterstützen sie nun andere dabei, sich einmal den Traum vom Rennfahren zu erfüllen.

Von Nicole Esch

Für viele ist es ein großer Kindheitstraum, einmal wie die berühmten Rennfahrer über die Nürburgring-Nordschleife oder eine andere bekannte Rennstrecke zu brettern. Junge Menschen können sich das meist nicht leisten. Ältere finden oft keine Zeit, und so bleibt der Wunsch oft erstmal ein Traum. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, an dem Zeit und Geld zusammenpassen und sie sich den Wunsch vom Rennfahren erfüllen könnten.

Dann können die Gründer der all4track AG, Kilian Weitz und Daniel Schwerfeld, helfen. In diesem Jahr gründeten sie eine Aktiengesellschaft mit der sie „Trackdays“ organisieren. Was sich hinter diesem Wort verbirgt? „Wir mieten europaweit Rennstrecken an und ermöglichen es Privatleuten und Rennteams, dort zu fahren und auch das dynamische Fahren auf einer abgesperrten Strecke überhaupt zu lernen“, so Weitz.

Ihre Kunden kommen früh morgens zur gebuchten Rennstrecke und können nach der Fahrer- und Spielregelbesprechung und einer Einführung in die Flaggenkunde so viele Runden auf der Rennstrecke zurücklegen, wie sie es wünschen. Fahren können die Piloten sowohl alleine als auch mit sogenannten Instruktoren, die ihnen Hilfestellungen geben.

Eine besondere Bedeutung haben für all4track die hohen Sicherheitsstandards. Helm, Anschnallgurt und ein guter Zustand des Autos sind Pflicht. Die Coaches sind persönlich ausgesucht und geschult. Das Unternehmen hat auch eigene Experten dabei, die sich während des Tages um technische Details wie den Zustand der Reifen und der Bremsen der Wagen kümmern. Neben dem Fahren auf der Strecke gibt es eine Chill-Out-Area, gesundes Essen und vieles mehr, denn die Unternehmer möchten ihren Kunden ein Premium-Rundum-Paket bieten. Dazu gehören auch mögliche Hotelbuchungen oder Transfers von und zum Flughafen.

Der Dienst am Kunden hat für Weitz und Schwerfeld oberste Priorität. „Es gibt einige Anbieter in dem Bereich. Aber viele betreiben dieses Geschäft als reines Hobby. Andere haben sich einfach mit ihrer Positionierung in der Branche abgefunden und bieten nichts Neues. Wir möchten dem Ganzen einen Qualitätsstempel aufsetzen. Es gibt die Kunden und ihren berechtigten Anspruch, und dem wollen wir gerecht werden. Persönliche Wertschätzung ist uns wichtig, daher wird jeder individuell betreut“, so Schwerfeld.

Zugute kommt den beiden, dass sie selbst schon seit 20 Jahren in dem Metier aktiv sind. Bereits ein Jahr, nachdem er den Führerschein gemacht hat, zog es Schwerfeld auf die legendäre Nordschleife am Nürburgring. „Das ist die längste und anspruchsvollste Rennstrecke der Welt“, sagt er. Beide kommen eigentlich aus der Immobilienbranche und haben ihr Hobby, das zunächst ein Ausgleich zum Alltag war, zum Beruf gemacht und arbeiteten nun als Coaches. Im vergangenen Jahr haben sie schließlich beschlossen, zusammen etwas auf die Beine zu stellen „Eine Aktiengesellschaft ist für eine Neugründung recht ungewöhnlich, aber wir wollten es richtig machen und haben einige motorsportbegeisterte Aktionäre gefunden“, so Weitz.

Der größte Vorteil der beiden Gründer ist ihre Erfahrung. „Wir müssen nicht mehr ausprobieren. Wir kennen die Defizite und das Gute des Geschäftes. So ist es uns möglich, das Gute mit unseren eigenen Ideen zu bereichern und auf ein neues Level zu heben“, sagt Schwerfeld. Hinzu kommt, dass die Gründer sich in all den Jahren ein großes Netzwerk schaffen konnten, wodurch sie an wichtige Kooperationspartner wie Hotels, Fuhrparks, Rennteams und auch Fahrer gekommen sind.

Am 1. August hat all4track seine Räume in einem extra für sie umgebauten Speicher bezogen. Das Areal Böhler finden beide perfekt für ihre Firma. „Die Autobahnanbindung ist super. Alle wichtigen Rennstrecken befinden sich in einem Umkreis von 300 Kilometern. Außerdem hat Düsseldorf ein internationales Flair“, so Weitz. Auch die Bündelung von 150 Firmen auf einem Gelände habe zu der Standortentscheidung beigetragen. „Das hat einen tollen Marketingeffekt. Wenn unsere Wagen hier für alle sichtbar stehen, ist das eine gute Werbung“, findet Weitz.

Das persönliche Marketing-Konzept ist den Gründern wichtig. Natürlich sind sie auch in den sozialen Medien präsent und haben eine Homepage, auf der die Events buchbar sind und es einen Trackday-Kalender gibt. Billig ist so ein Aktionstag nicht, das geben die Gründer zu. Die Preise starten bei rund 700 Euro, das ist der Mietgebühr für die Rennstrecken geschuldet. Nach oben gibt es keine Grenzen, da entscheiden letztendlich verschiedene Faktoren darüber, was ein Fahrer ausgeben möchte. Startet er mit dem eigenen Wagen, der im Übrigen kein Rennwagen sein muss, oder mietet er ein Fahrzeug? Lässt er sich von einem Coach anleiten oder fährt er alleine? Wie groß ist die Gruppe, in der er fährt? Braucht er ein Hotel? Das sind nur einige Dinge, die den Preis in die Höhe treiben können. Für alle, die mit Leidenschaft fahren, ist das Geld aber kein Hindernis, dafür verzichten einige auch gerne mal auf ihren Urlaub, erzählen Weitz und Schwerfeld. „Das ist ein dankbares Geschäft. Die Leute freuen sich lange auf so einen Trackday, bei dem sie mit ihren Freunden und Gleichgesinnten einfach Spaß haben.“