Falschmeldung vom Schiffsunfall : Feuerwehr wird an den Rhein gerufen

Mit einem Großaufgebot rückten Feuerwehren aus Düsseldorf, Neuss und Meerbusch in der Nacht zu Sonntag kurz nach Mitternacht an den Rhein aus.

Am Wochenende musste die Meerbuscher Feuerwehr immer mal wieder zu Einsätzen raus: Am Freitagabend war es auf der A57 Höhe Anschlussstelle Kaarst zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Samstag um 6.08 Uhr hatte im Gewerbegebiet an der Fritz-Wendt-Straße die Brandmeldeanlage in einem Unternehmen angeschlagen. Ein Brennofen war offenbar zu schnell geöffnet worden, dadurch trat so viel Rauch aus, dass die Anlage Alarm gab. Die Feuerwehr musste nicht löschen. sondern kontrollierte die Anlage dann nur noch. Um 13.35 Uhr wurde die Wehr am Samstag nach Osterath gerufen, dort sollten angeblich Tannen brennen. Das Feuer war dann schon von den Anwohnern gelöscht worden. Am Abend rückten die Wehrleute dann nach Strümp an die Buschstraße aus. In einem Privatgarten war ein Lagerfeuer gemacht worden, das Anwohner irritiert hatte. „Kein Einsatz für die Feuerwehr“, heißt es im Bericht.