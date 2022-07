Brände und Alarme : Meerbuscher Feuerwehr rückte zu drei Einsätzen aus

In Strümp wurde ein Brand in einem Pkw gelöscht. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Meerbusch Bei einem geparkten Pkw mussten die Feuerwehrleute die Türen gewaltsam öffnen, um in Brand geratene Werkzeuge zu löschen. Doch dabei sollte es am Samstag nicht bleiben.

Am Samstag musste die Feuerwehr Meerbusch gleich drei Mal zu Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Am Morgen hatte gegen halb neun eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Strümper Seniorenwohnheim für den ersten Einsatz des Tages gesorgt. Wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete, konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Stoss Wasserdampf aus einem Küchengerät hatte einen der sensiblen Rauchmelder dazu gebracht, den Alarm auszulösen. Nach kurzer Kontrolle konnten die Löschzüge sowie die Drehleiterbesatzung wieder einrücken.

Um 15.15 Uhr wurde der Feuerwehr über den Notruf erneut eine Rauchentwicklung gemeldet, dieses Mal aus einem Pkw, der in Strümp auf einem Hof geparkt war. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits schwarzer Brandrauch aus dem Laderaum eines Handwerker-Fahrzeugs. Da der Halter nicht gleich ermittelt werden konnte, musste die Feuerwehr die beiden Türen am Heck des Fahrzeugs mit hydraulischem Rettungsgerät gewaltsam aufspreizen, da sie sich nur so Zugang verschaffen konnte. In dem mittlerweile mit dichtem, beißendem Brandrauch gefüllten Wageninneren fand der Atemschutztrupp verschmorte, akkubetriebene Werkzeuge vor. Der eigentliche Brand war dann mit wenigen Litern Wasser schnell gelöscht. Menschen kamen bei dem Einsatz, zu dem die Löschzüge aus Strümp und Osterath ausgerückt waren, nicht zu Schaden.