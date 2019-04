Erster kleiner Japan-Tag in Meerbusch : Ein Hauch von Japan am Rhein: Meerbusch feiert die Kirschblüte

Die Kirschblüten blühen in Büderich. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Der letzte Sonntag im April bringt eine Premiere nach Meerbusch: Im Park am städtischen Meerbad in Büderich wird das erste Meerbuscher Kirschblütenfest gefeiert.

Das Fest soll einerseits ein heiterer Gruß an die japanische Partnerstadt Shijonawate sein, andererseits soll es auch den zahlreichen in Meerbusch lebenden Japanern ein Stück Heimat in die Fremde bringen, so die Stadt in ihrer Ankündigung.

Die Stadt Meerbusch und der Freundeskreis Meerbusch-Shijonawate richten die Premiere gemeinsam aus. Das Japanische Generalkonsulat für NRW in Düsseldorf unterstützt die Idee, Generalkonsul Masato Iso wird zur Eröffnung sprechen. „Das Generalkonsulat hat uns schon im Jahr 2010 bei der Suche nach einer japanischen Partnerstadt tatkräftig unterstützt und begleitet unsere Aktivitäten seitdem mit sehr viel Wohlwollen und auch praktischer Hilfe“, so Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Dass der Generalkonsul am 28. April persönlich nach Meerbusch komme, um das Kirschblütenfest mit zu eröffnen, sei eine schöne Form der Wertschätzung.

Das Kirschblütenfest lockt in Japan alljährlich zu Beginn des Frühlings tausende Menschen zum fröhlichen Miteinander in Parks und Gärten. Jung und Alt verabschieden den Winter und genießen im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis das Aufkeimen einer neuen Blütensaison. Die Kirschblüte ist zudem eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur. Sie steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit.

Die Idee, ein solches Frühlingsfest auch in Meerbusch zu etablieren, ist beim Besuch der Delegation aus Meerbuschs Partnerstadt Shijonawate im vergangenen Jahr entstanden. Gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Shuhei Azuma pflanzte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage am Meerbad drei junge japanische Kirschbäumchen als Symbol für die wachsende und blühende Freundschaft zwischen beiden Partnerstädten. „Dieses kleine Zeremoniell hat uns auf die Idee gebracht, das japanische Kulturgut des Kirschblütenfestes auch bei uns bekannter zu machen“, so Mielke-Westerlage.