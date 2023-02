Weltgebetstag in Meerbusch Lampions und Blumen in den Kirchen

Dabei geht es nicht nur um politische Fragen, sondern auch um die Kultur, Musik und Lebenswelt der Taiwanerinnen. In Büderich können schon vor dem Gottesdienst in der Christuskirche bei einem Info-Treffen im Gemeindesaal Köstlichkeiten aus dem asiatischen Kleinstaat probiert werden. „Natürlich gibt es auch den köstlichen Bubble-Tea, der in Taiwan erfunden wurde“, so Sabine Pahlke. Auch in der Lanker Kreuzkirche können sich die Gottesdienstbesucherinnen zunächst bei einer Länderinformation mit einer vegetarischen Gemüsesuppe aus Taiwan stärken. „Wir möchten zudem über das Titelbild sprechen, das die Künstlerin Hui-Wen Hsiao entworfen hat“, erklärt Pfarrerin Heike Gabernig. Es zeigt eine Landschaft mit prächtigen Orchideen, den Mikadofasan und die Vogelart Schwarzstirnlöffler, dazu eine Mutter mit Kind auf dem Rücken, die im Gebet versunken ist.