Meerbuscher fahren gerne elektrisch

Info

Modelle Wer von einem E-Bike spricht, meint ein Pedelec (Pedal Electric Cycle). Ein Elektromotor unterstützt den Radler nur beim Treten bis 25 km/h. Dafür ist weder ein Versicherungskennzeichen noch ein Helm nötig. Pedelecs dürfen auf dem Radweg fahren, rechtlich gelten sie als Fahrräder.

Variante S-Pedelecs gelten als Kleinkrafträder und können bis zu 45 km/h beim Treten unterstützen. Erforderlich sind ein Führerschein der Klasse AM (M vor 2013), ein Helm sowie ein Versicherungskennzeichen. Ohne zu treten, lassen sich schließlich die eigentlichen E-Bikes mit einem Hebel oder Gasgriff fahren, in der Regel bis 20 km/h. Für diese Kleinkrafträder sind ein Versicherungskennzeichen und ein Führerschein der Klasse AM nötig. Andere Modelle fahren bis 25 und 45 km/h schnell, für sie gilt dann außerdem eine Helmpflicht.