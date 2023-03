Auszeichnung aus Rom Päpstlicher Orden für dreißig Jahre Ehrenamt

„Wir sind die Green Keeper von Heilig Geist“, sagt Pütz. Denn die Gruppe von zehn Männern und einer Frau kümmert sich um die Außenanlagen, die Rosenbeete, Hecken, Rasenflächen und Wege. Und sollte in der Kirche ein Leuchtmittel defekt sein, so wechselt die Boy Group die Birne aus. Natürlich ist er auch in der Vorweihnachtszeit aktiv: Er stellt die 1,20 Meter großen Krippenfiguren auf und dekoriert die Krippe mit frischen Tannenbäumen. Ach ja, er ist ehrenamtlicher Küster und Delegierter des Katholikenrates im Rhein-Kreis Neuss. Aktiv beobachtet er dabei die Bestrebungen zur pastoralen Einheit, die in drei Stufen gegliedert sind. Momentan geht es in Stufe 2 um die Harmonisierung des Personals und das interessiert den ehrenamtlich Tätigen natürlich sehr. Fünf bis 15 Stunden pro Woche ist er in Heilig Geist aktiv und nimmt die Anfahrt von Lörick nach Büderich gerne in Kauf. Und mit seinem Orden am Jackett klappt das alles noch einmal so gut.