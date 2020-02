Heimatliebe : Schicke Sweatshirts von Strümpern für Strümper

Kreative Köpfe: Marc und Katja Thiel mit Markus Feldhaus (r.), vorn die 13-jährigen Linda Thiel (l.) und Marie Feldhaus. Foto: ena

Sechs Strümper Familien haben auf dem Weihnachtsmarkt Kapuzenpullis mit einem Logo für ihren Ortsteil verkauft. Sie entwickeln schon weitere Ideen.

Karl-Heinz Rütten vom Vorstand der Interessengemeinschaft Kleene Strömper war einer der ersten, der sich einen Kapuzenpulli im Strümp-Look bestellt hat. Dunkelblau und für ihn eine Nummer größer. Sein Kommentar dazu: „Endlich macht mal einer so etwas für Strümp.“ Ein Lob, über das sich Marc Thiel und Markus Feldhaus besonders freuen. „Denn schließlich sind wir nur Zugezogene“, erzählt Thiel und lacht. „Seitdem sind zwar mittlerweile rund zehn Jahre vergangen, und Strümp ist unsere Heimat geworden – aber trotzdem.“

Und weil sich die Familien Thiel und Feldhaus sowie vier weitere Nachbarsfamilien – insgesamt rund 25 Personen – vom Start weg in Strümp so wohl gefühlt haben und gerne gemeinsam feiern und etwas auf die Beine stellen, hatten sie die Idee mit den Strümper Hoodies. „Eigentlich wollten wir schon vor zwei Jahren beim Strümper Weihnachtsmarkt mitmachen und einen Stand mieten“, erzählt Markus Feldhaus. Nur womit? „Uns fehlte die richtige Idee.“

Am 31. Oktober vergangenen Jahres aber, die Freunde saßen mal wieder zusammen und feierten gemeinsam Halloween, kam das Thema erneut auf. Das ein oder andere Bier war auch schon geflossen, die Ideen sprudelten nur so. Auch von den Kindern kamen zahlreiche Vorschläge. Von ausgesägten Sternen über Adventskränze, Windlichter, Likörchen, Weihnachtskarten bis hin zu Keksen war alles dabei. Und natürlich die Strümp-Hoodies als besondere Attraktion. „Um 23.45 Uhr, 15 Minuten vor Bewerbungsschluss, habe ich dann unsere Anmeldung zum Weihnachtsmarkt 2019 abgeschickt“, erinnert sich Marc Thiel. Das Motto: „Magic Moments – von Strümpern für Strümper“. Nur fünf Tage später kam tatsächlich die Zusage. „Uns blieben also knapp dreieinhalb Wochen für die Vorbereitung“, erzählt Katja Thiel. „Aber das Tolle war: Jede Familie hat etwas beigetragen. Zwischendurch haben wir uns immer wieder getroffen, uns gegenseitig unsere Sachen vorgestellt und gemeinsam gebacken und gebastelt.“

Im Mittelpunkt der Magic-Moments-Produktion stand aber der Kapuzenpulli. „Wir haben uns für ein Logo entschieden, das Strümper Besonderheiten beinhaltet“, erzählt Markus Feldhaus. Entworfen hat es seine 13-jährige Tochter Marie. Es zeigt beispielsweise das Pferdekunstwerk auf dem Schmitterhof, die Kirche und die Koordinaten des Platzes an St. Franziskus.

50 Pullis hat die Druckstelle in Lank schließlich in den Größen S bis XXL sowie verschiedenen Kindergrößen produziert. 20 Hoodies gingen direkt ans Team, 30 in den Sofort-Verkauf auf den Weihnachtsmarkt. Über Bestellzettel und mit Vorkasse gingen an den zwei Tagen tatsächlich weitere hundert Pullis weg. „Die haben wir noch vor Nikolaus persönlich bei den Kunden ausgeliefert“, erzählt Katja Thiel.