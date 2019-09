Gottesdienst und Markt der Möglichkeiten : Hunderte Meerbuscher bei Klima-Demo

Die Geschwister Kate und William aus Lank-Latum kamen mit selbst gemalten Transparenten zur Klima-Demo nach Büderich. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Mit einem Gottesdienst am Alten Kirchturm hatte die Klima-Demo am Freitagnachmittag in Büderich begonnen. Anschließend zogen die zahlreichen Teilnehmer durch den Ortsteil.

Für die neunjährige Kate wäre es an der Zeit, dass sich die Politik mal Gedanken über all die Berge von Müll macht. Ihr zwölfjähriger Bruder William, beide kommen aus Lank-Latum, meint, dass generell alle Flüge dringend teurer gemacht werden sollten. Die Geschwister waren nur zwei von hunderten von Demonstranten, die am Freitagnachmittag an der Klima-Demo in Büderich teilnahmen.

Andrea Blaum vom BUND begrüßte die mehreren Hundert Demo-Teilnehmer auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Der BUND hatte aufgerufen, es beteiligten sich zahlreiche Vereine, Parteien, Initiativen, aber auch die Kirche. Diakon Gerd Krewer von der katholischen St. Mauritius-Gemeinde hielt am Alten Kirchturm einen kleinen Gottesdienst ab, an dem mehr als 100 Menschen teilnahmen. „Dieser Tag ist bedeutend – für die Welt, aber auch für Büderich“, so Krewer. „Beten alleine reicht nicht, um die Schöpfung zu bewahren,“ so der Diakon. Sein Appell: „Es liegt an uns selbst, die Erde zu bewahren.“

So sieht es auch Andrea Blaum, die als Veranstalterin im Namen des BUND die zahlreichen Demo-Teilnehmer auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz begrüßte. „Jeder muss selbst aktiv werden“, ist ihre Meinung. Auf dem Platz gab es einen kleinen „Markt der Möglichkeiten“, bei dem sich Umweltschützer, Parteien, aber auch die „Bürger gegen Fluglärm“ vorstellten und zum Gespräch einluden.

Nachdem die Demonstranten eine gute halbe Stunde durch Büderich gezogen waren – passend zum Thema umgeben von sich stauenden Autos und immer wieder gestört von Flugzeugen – nannte Blaum konkrete Beispiele für die Auswirkungen des Klimawandels direkt vor der Meerbuscher Haustür. „Auch wenn wir hier keine Gletscher und keine Permafrostböden haben.“