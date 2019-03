Alter Kirchturm Büderich : Touch-Screen soll über Beuys-Denkmal informieren

Das Auferstehungssymbol von Joseph Beuys hängt im alten Kirchturm in Büderich. Nur wenige kennen das einzigartige Kunstobjekt. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch hat im öffentlichen Raum ein ganz besonderes Kunstobjekt. Problem: In der Öffentlichkeit wird das Beuys-Werk kaum wahrgenommen.

Meerbusch hat im öffentlichen Raum ein Kunstobjekt, das in Deutschland einzigartig ist. Es ist das Auferstehungssymbol von Joseph Beuys, das im Alten Kirchturm in Büderich hängt. Doch nicht viele Menschen kennen das Objekt, das in dem viergeschossigen romanischen Kirchturm aus Tuffstein an der Dorfstraße hängt, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet wurde und als Rest der 1891 abgebrannten Kirche St. Mauritius erhalten geblieben ist.

Der Turm beherbergt im Inneren das Büdericher Mahnmal für die Toten der Weltkriege von Beuys aus dem Jahr 1959, auf das man durch ein teilweise geöffnetes Tor aus Eichenholz, das die Namen von 222 Büdericher Kriegstoten trägt, blicken kann. Nach der Sanierung wurde die Großplastik von Beuys im September 2018 wieder zugänglich gemacht. Mit einem Konzert machte die städtische Musikschule im Dezember 2018 zudem darauf aufmerksam. Doch das soll nicht alles sein.

Im Kulturausschuss war beschlossen worden, diesen Kunstschatz mit einer ständigen Präsentation der Bevölkerung näher zu bringen. Für diese Präsentation, die digital erfolgen soll, käme ein altes Trafohäuschen in Frage, das sich auf dem gleichen Areal befindet, hieß es in dem städtischen Vorschlag. Bauliche Änderungen am denkmalgeschützten Alten Kirchturm sind dagegen schwierig.

Im aktuellen Kulturausschuss wurde nun das Konzept für das Trafohäuschen vorgestellt, das aber zunächst für rund 6000 Euro renoviert werden müsste. Fachbereichsleiterin Ute Piegeler erläuterte, dass man dort einen Touch-Screen-Bildschirm, wie er in Museen üblich sei, für den Preis von rund 2500 Euro installieren könne. Die inhaltliche Erarbeitung der Präsentation könne über die Verwaltung geleistet werden, die hierfür auf die bestehende Dokumentation, die zur Wiedereröffnung des Alten Kirchturms erstellt wurde, zurückgreifen könne. Um der Bevölkerung Ausstellung sowie Kirchturm zugänglich zu machen, könnte eine 450 Euro-Kraft akquiriert werden, die während festgelegter Öffnungszeiten präsent sei und als Ansprechpartner fungiere.