Treff für Bücherfreunde : Literaturkreis nimmt Bücher unter die Lupe

Beim Treffen am 5. Dezember steht der Roman „Birnbäume blühen weiß“ zur Diskussion. Anmeldungen sind noch möglich.

So ist es auch dem Titel ergangen, der beim nächsten Treff am 5. Dezember unter die Lupe genommen wird. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das Buch in die Hand zu nehmen. Aber jetzt weiß ich, dass ich lange nicht mehr so etwas Tolles gelesen habe“, sagt Lilli Bremes. Es geht um den Roman „Birnbäume blühen weiß“, eine Familiengeschichte des für leise Töne bekannten Bestsellerautors Gerbrand Bakker. Um bei der Literaturkreis-Zusammenkunft mitreden zu können, lesen sich die Teilnehmer vorab in die beim letzten Treff festgelegte Lektüre ein. Monika Hanschel ist dankbar, dass Elke Kalb „oft anstößt“: „Sie schubst uns an und dann lesen wir das Buch ganz anders. Wir lernen, dass Symbole, Metapher oder die Farbe eine Bedeutung haben – wir sind zu Literatur-Detektiven geworden.“ Das gilt für Literaturinteressierte aller Generationen: „Eine Studentin unter uns bringt andere Blickwinkel Ideen ein. Das ist sehr positiv.“ Bisher gibt es nur weibliche Teilnehmer. Aber Männer sind ebenfalls willkommen. „Wir freuen uns über jedes neue Gesicht“, sind sich die Damen einig. Lesebegeisterte, die am Literaturkreis-Treff teilnehmen möchten, sollten sich unter elke.kalb@t-online.de oder bei Lilli Bremes, Tel. 0172-9353814, informieren. Nächster Termin: 5. Dezember, 9.30 bis 11.30 Uhr, Altes Küsterhaus, Düsseldorfer Straße 6 in Büderich.