Urteil : Geldstrafe für Meerbuscher (66) wegen Beleidigung

Weil der Mann Mitarbeiter des Düsseldorfer Ordnungs- und Servicedienstes auf übelste Weise beleidigt hat, wurde er nun zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt.

Aufmerksam geworden waren die OSD-Mitarbeiter auf den Meerbuscher am 26. März 2019. Kurz nach 13.30 Uhr stellte er sein Auto an der Düsseldorfer Charlottenstraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Immermannstraße mit leuchtender Warnblinkanlage im Fünf-Meter-Raum einer Kreuzung ab, um in ein benachbartes Lokal zu gehen. Daraufhin stellten die OSD-Mitarbeiter ein Verwarngeld wegen Falschparkens aus.