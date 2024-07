Internationaler Austausch in Meerbusch Fröhliche Stimmung beim Missourifest auf dem Alten Markt

Vor genau 30 Jahren wurde die offizielle Freundschaft zwischen Loose Creek und Meerbusch besiegelt. In der kleinen Ortschaft mitten in Missouri hatten sich deutsche Auswanderer vom Niederrhein, besonders viele aus Lank-Latum, Osterath und Krefeld, ab den 1840er Jahren angesiedelt, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse in ihrer angestammten Heimat schwierig waren. Missernten, Teuerungen, Seuchen und Überschwemmungen verschlimmerten die Lage. Amerika erschien da als das gelobte Land. Jetzt ist erneut eine Gruppe ihrer Nachfahren in Meerbusch, der Heimat ihrer Väter und Großväter, zu Besuch. „Es ist eine große Ehre, Sie hier bei uns zu haben“, sagte Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling beim großen Missourifest, das am Sonntag auf dem idyllischen Lanker Marktplatz offiziell gefeiert wurde.