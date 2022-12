Basketball-Nationalmannschaft Osterather Talente spielen für Deutschland

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte werden in den kommenden Tagen zwei Nachwuchs-Basketballerinnen des Osterather TV Deutschland vertreten. Die 13-jährige Laura Knaup und die ein Jahr ältere Arisa Pfleger wurden jetzt von Bundestrainer Stefan Mienack für die U15-Auswahl des Deutsche Basketballbunds (DBB) nominiert, die sich seit Sonntag im Olympia-Stützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg auf ein internationales Turnier im französischen Bourges vorbereiten. Dort stehen am kommenden Wochenende Partien gegen Frankreich Nord, Frankreich Süd und Tschechien auf dem Programm.