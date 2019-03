Ballettschule Greetje Groenendyk: Premiere mit Feen und Grashüpfern

„Die vier Jahreszeiten – Rosas Traum vom Apfelbaum“ heißt das Tanzmärchen der Ballettschule Greetje Groenendyk.

Es werden Scharen von Schwänchen über die Bühne schweben, Eiskristalle und Schneeflocken. Es tanzen die Morgenröte und die Abendröte, vier gute Feen, Donner und Blitz. Keine leichte Aufgabe, 258 Kinder, Jugendliche und einige Erwachsene in eine einzige Inszenierung einzubinden. Das klappt nur, wenn zwei Gruppen in unterschiedlichen Aufführungen zum Zuge kommen – so wie jetzt in „Die vier Jahreszeiten – Rosas Traum vom Apfelbaum“.