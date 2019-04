400 Balletttänzer zeigen „Pinocchio“ : Eine große Tanz-Einheit auf der Bühne

Die jungen Ballett-Tänzer der Schule von Lia Rosenthal haben in den letzten Wochen intensiv für die Aufführung von „Pinocchio“ geprobt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mit dem getanzten Märchen von Pinocchio füllt die Ballettschule Lia Rosenthal an vier Terminen das RLT.

Sie weiß schon, wie sie sich am Samstag bei der Premiere von „Pinocchio“ im Rheinischen Landestheater fühlen wird. „Der seligste Moment ist immer, wenn alle auf der Bühne stehen und sich verbeugen“, sagt Lia Rosenthal, Inhaberin der gleichnamigen Ballettschule in Büderich. „Dann spürt man noch einmal sehr deutlich, was jeder Einzelne dazu beigetragen hat. Es ist eine große Einheit, von den Kleinsten bis zu den Ältesten.“