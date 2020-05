Meerbuscher Mediziner : „Chronisch Kranke müssen zum Arzt“

Markus Groteguth praktiziert als Allgemeinmediziner in Lank und ist Vorstand einer ärztlichen Genossenschaft. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Markus Groteguth berichtet über eine problematische Entwicklung: Patienten gehen nicht zum Arzt. Ältere Kollegen mit leeren Praxen könnten diese schließen. Gleichzeitig scheuten Jüngere derzeit davor zurück, sich niederzulassen.

Der Allgemeinmediziner Markus Groteguth ist besorgt. Der Grund dafür ist nicht nur das Coronavirus, sondern auch dessen Begleiterscheinungen. Denn die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie, auch für Menschen die sich nicht infiziert haben, sind verheerend. Chronisch kranke Patienten meiden den Arztbesuch – selbst bei ernsten Problemen. „Alles, was sich aufschieben lässt, schieben sie auf“, sagt Groteguth. Das größere Problem: Sie schieben auch manches auf, was sich nicht aufschieben lässt. Dreimal innerhalb von wenigen Tagen habe ein Patient von ihm das Bewusstsein verloren. Erst beim dritten Mal rief er den Arzt.

In die Lanker Praxis von Markus Groteguth und seinen drei Kollegen kommen in der Corona-Krise etwa 20 Prozent weniger Patienten als davor, vielleicht sogar an die 30 Prozent. Selbst wenn man hoch schätzt, kommen die vier Ärzte aber im Vergleich zu anderen gut weg. Groteguth, der als Vorstand einer ärztlichen Genossenschaft mehr als 300 Ärzte vertritt, weiß, dass die Patientenausfälle bei anderen Kollegen weit mehr sind.

Dramatischer sei es bei Fachärzten bestimmter Richtungen, in manche Praxen komme nur noch die Hälfte der Patienten. „Das gilt für diejenigen, die von der Prävention leben, etwa Urologen“, sagt Groteguth. Vorsorge steht in Corona-Zeiten für viele offenbar nicht auf dem Tagesplan. „Das Nicht-Kontrollieren hat irgendwann Folgen“, sagt der Arzt.

Besonders an chronisch kranke Menschen appeliert Groteguth, ihre vereinbarten Termine wahrzunehmen. Wer einen umgeknickten Fuß habe, könne den Arztbesuch aussitzen. „Aber die Diabetiker, die Herzpatienten, sie müssen jetzt zu uns kommen.“ Wie dramatisch das Problem ist, zeigen die stark zurückgegangen Zahlen von Herzinfarkt-Einweisungen ins Krankenhaus. „Sie sind um 40 bis 50 Prozent gesunken“, sagt Groteguth. „Aber das heißt ja nicht, dass es weniger Herzinfarkte gibt.“ Er beobachtet, dass die Menschen zu Hause bleiben, ihre Symptome nicht ernst nehmen. „Es werden gefährliche Dinge übersehen.“

Deswegen gilt auch während der Pandemie: Bei Schlaganfällen 112 anrufen. „Die Krankenhäuser sind gut vorbereitet“, sagt Groteguth. Patienten mit einem Verdacht auf Covid-19 werden von den anderen konsequent getrennt, das gelte auch für die meisten Arztpraxen. „In unserer Praxis gibt es eine räumliche und eine zeitliche Trennung“, sagt der Lanker Mediziner.

Es gibt eine weitere Gruppe von Patienten, die von der Krise stark betroffen ist – die sogenannten Angstpatienten. „Sie haben eine Störung, die sich in irrationaler Angst äußert. Jetzt haben diese Menschen aber plötzlich einen sehr realen Grund dafür. Das lähmt sie“, erklärt Groteguth. Eine Angstpatientin, die er betreut, habe seit vier Wochen ihr Schlafzimmer nicht mehr verlassen. „Das ist eine Katastrophe“, sagt der Arzt. Wochen nach dem Anfang der Kontaktsperre komme jetzt ein Zeitpunkt, an dem Menschen mit psychischen Störungen gefährdet sind. „Wir müssen sie jetzt selektiv dazu auffordern, in die Praxis zu kommen. Denn sie tun das nicht von selbst.“

Selbst damit enden die Gründe zur Sorge für Groteguth nicht. Ein großer kommt noch dazu – die Gefahr, dass die Pandemie langfristig eine Krise im Gesundheitssystem auslöst. Es kommen gerade zwei ungünstige Entwicklungen zusammen, beschreibt Groteguth: Wegen des Patientenmangels könnten viele ältere Ärzte ihre Praxen in den kommenden Wochen und Monaten endgültig schließen. „Die Jüngeren werden aber jetzt keine Praxen aufmachen.“