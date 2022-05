Meerbuscher Stadtarchiv : Darum zeigt die Stadt Solidarität mit dem Stolberger Archiv

Meerbusch Das Meerbuscher Archiv hat den Kollegen in der von der Flutkatastrophe 2021 stark betroffenen Stadt in der Nähe von Aachen 150 Stahlregale übergeben.

(jj) Die Meerbuscher zeigen sich auch zehn Monate nach der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr solidarisch mit der damals strak betroffenen Stadt Stolberg in der Nähe von Aachen: Das Stadtarchiv überlässt 150 Stahlregale dem Archiv der rund 80 Kilometer weiter westlich gelegenen Kommune. Rund 600 Regalmeter wurden jetzt in die Kupfer- und Bergbaustadt gebracht.

Zuvor waren die Regale im Zuge des Umzugs des Meerbuscher Stadtarchivs ausgemustert worden, da im neuen Archivgebäude am Neusser Feldweg in Osterath ein anderes Regalsystem verwendet wird. Da die Halterungen noch in einem guten Zustand waren, konnten sie der von der Flutkatastrophe strak betroffenen Stadt und dem dortigen Archiv nun übergeben werden. „Ich freue mich, dass wir mit unseren Regalen helfen konnten“, sagt Meerbuschs Stadtarchivar Michael Regenbrecht. Er und sein Team begleiteten den Transport und überreichten die Möbel an den Stolberger Stadtarchivar Christian Altena.