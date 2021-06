Kultur in Meerbsch : Altes Küsterhaus leuchtet bei der zweiten „Night of Light“

Meerbsch Bundesweit machen Veranstalter mit Lichtinstallationen auf die noch immer kritische Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam. Auch die Galerie in Büderich will mit dem roten Licht ein Zeichen setzen.

Dazu zählen auch die Beschäftigten in der Veranstaltungsbranche. Diese haben vor genau einem Jahr – in der Nacht zum 23. Juni 2020 – in ganz Deutschland auf ihre Lage hingewiesen. Mehr als 7500 Wahrzeichen und Kulturstätten im Land wurden rot angeleuchtet – die Branche rief die „Alarmstufe Rot“ aus, solidarische Bürger stellten ebenfalls Lichter in ihre Fenster.

Jetzt, genau ein Jahr nach er ersten „Night of Light“, blicken viele Menschen zwar optimistisch in die Zukunft, für die Kulturschaffenden und die Veranstaltungsbranche bleibt die Lage aber angespannt, die Verluste aus den Monaten der zwangsweisen Schließung wiegen schwer. Das bestätigt Isabelle von Rundstedt, Meerbuscher Kunsthistorikerin und künstlerische Leiterin der Ausstellungen im Alten Küsterhaus in Büderich. Auch diese Galerie soll in der Nacht zu Mittwoch bei der zweiten Night of Light wieder strahlen – genauso wie der Düsseldorfer Rheinturm, die Siegessäule in Berlin oder die Münchener Theresienwiese. Auch im Ausland beteiligen sich Institutionen an der „Night of Light“, etwa in Spanien, Österreich und Großbritannien.