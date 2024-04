„Mühle in der Mühle“ Mehr als 100 Gäste bei der zweiten Stadtmeisterschaft im Mühle-Spiel

Anschließend begann der Spielbetrieb, wobei es nicht nur ums Gewinnen, sondern auch um Spaß am Mühlespielen ging. Geteilt in zwei Altersgruppen, spielten die mehr als 40 Teilnehmer in einer Vor- und Hauptrunde. In jeder Altersgruppe in rund fünf Stunden die Sieger und damit Gewinner der Wanderpokale aus: Tim Neu siegte bei den Jugendlichen und Valeriia Muzhevska bei den Erwachsenen.