Freizeit in Meerbusch Zweite Meisterschaft „Mühle in der Mühle“

Ein lockeres Zusammensein außerhalb des Spieltisches wird es auch in diesem Jahr zum Abschluss des Mühle-Events als Party mit Getränken und Verpflegung geben: „Daran kann jeder teilnehmen.“ Die Veranstalter betonen, dass sich selbstverständlich auch Mühle-Fans aus den umliegenden Städten und Kreisen in das Turnier um die 2. Meerbuscher Stadtmeisterschaften einbringen können: „Bei uns sind alle willkommen.“ Die Initiatoren sind stolz darauf, so etwas auf die Beine zu stellen. Auch deshalb gibt es Überlegungen, ob und wie eine solche Veranstaltung fest im Programm des Heimatkreises zu etablieren ist. „Dazu müsste auch geklärt werden, in welchen Abständen ‚Mühle in der Mühle‘ stattfinden soll“, ergänzt Franz-Josef Jürgens. Er und Michael Geke haben auf jeden Fall weitere Pläne und haben das Mühle-Event für einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde angemeldet: „Falls es bewilligt wird, wäre im Herbst ein Versuch möglich.“