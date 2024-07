Blaulicht in Meerbusch Zwei Wohnwagen in Strümp gestohlen

Für einen Caravanhändler in Strümp gab es am Wochenende eine böse Überraschung: Von seinem Gelände an der Fritz-Wendt-Straße wurden zwei Wohnwagen im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entfernten die Täter in der Zeit von Freitag, 5. Juli, 17 Uhr, bis zum darauffolgenden Morgen, 9.30 Uhr, die Sicherung eines Rolltores und gelangten so auf das Areal. Die Unbekannten erbeuteten einen Dethleffs Exclusiv mit dem Kennzeichen KK-FM 4 und einen Kabe Royal 630 TDS mit dem Kennzeichen ME-MN 1902. Wer die Täter beobachtet oder – seit dem Diebstahl – die Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, dies unter Telefon 02131 3000 zu melden.