Kriminalität in Meerbusch : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Osterath

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Osterath

Kriminalität in Meerbusch

Osterath Am Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr detonierte ein Geldautomat im Selbstbedienungscenter einer Bank. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Der Vorraum wurde durch die Sprengung schwer beschädigt, ein angrenzendes Reisebüro leicht demoliert.

(RP) Der Knall war weit zu hören: Am frühen Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr haben Unbekannte einen Geldautomaten an der Kaarster Straße in Osterath gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Täter das Selbstbedienungscenter einer Bank und zerstörten mit einer bislang unbekannten Substanz einen Geldautomaten. Nach Zeugenaussagen soll es dabei zu einer Detonation gekommen sein.