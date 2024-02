Karneval 2024 in Meerbusch Zum ersten Mal unter Narren

Auf dem Rosenmontagszug in Nierst sind alle bunt verkleidet, außer mir. Statt einem bunten Kostüm, trage ich meine schwarze Winterjacke. Nervös stehe ich am Straßenrand und drehe mein Handy in der Hand. Gleich kommt der Zug um die Ecke, und ich soll Fotos davon machen.